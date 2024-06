Un veterano americano della Seconda Guerra Mondiale è morto la scorsa settimana mentre era in viaggio per partecipare alle celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia, a annunciarlo è stata un'associazione statunitense.

Secondo quanto riferito in un post pubblicato su Facebook dall'associazione Honor Flight, Robert Persichitti, 102 anni, aveva viaggiato in aereo con un amico e stava navigando su una barca lungo la costa francese quando è stato colpito da un malore che gli è stato fatale.

L'associazione, tuttavia, non ha specificato la natura del malore.

Il veterano è stato poi trasportato in aereo in Germania, ma è morto poco dopo, il 31 maggio, secondo l'associazione, che ha citato altri veterani che viaggiavano con lui.