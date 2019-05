Scalatore filma la sua caduta con la GoPro

Man who captured video of his own 60-foot Flatirons fall preparing to leave rehab https://t.co/n85sx0T7Mt pic.twitter.com/Lx76yGz4PD — Daily Camera (@dailycamera) 7 maggio 2019

Venerdì 10 Maggio 2019, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 16:20

Un video, che gira da alcuni giorni in rete e che è diventato virale, mostra la spettacolare caduta di un giovane che in Colorado stava scalando una vetta privo dell'opportuno equipaggiamento.Kyle Walker, 26 anni, stava praticando climbing, quando improvvisamente è scivolato, cadendo da un'altezza di 18 metri. La caduta è stata filmata dal ragazzo stesso con la videocamera GoPro.Le immagini mostrano lo spaventoso incidente che gli è costato la frattura di entrambi i polsi, la lesione di otto costole e il bacino.Il giovane è stato trovato in un burrone un'ora dopo l'incidente, da un escursionista che ha dato l'allarme alle squadre di soccorso che lo hanno trasferimento in un ospedale.