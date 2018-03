Scandali e #MeToo fanno breccia in casa Onu

Venerdì 30 Marzo 2018, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2018 16:47

NEW YORK - Gli scandali sessuali e il #MeToo fanno breccia tra le mura del Palazzo di Vetro. Un’impiegata delle Nazioni Unite, Martina Brostrom, ha dichiarato in un’intervista rilasciata in esclusiva alla Cnn che un alto funzionario del segretariato, tale Luiz Loures, l’avrebbe afferrata nell’ascensore di un hotel, avrebbe provato a baciarla con la forza e avrebbe voluto trascinarla con sé nella sua stanza.Il tutto sarebbe avvenuto a Bangkok nel maggio 2015, durante lo svolgimento di una conferenza internazionale.L’uomo ha negato ogni accusa e, all’indomani di un’inchiesta durata 14 mesi, non è stato ritenuto responsabile di alcun comportamento scorretto. Le prove, infatti, almeno a detta dell’organizzazione, «non sono sufficientemente consistenti».Ma la Brostrom, consigliere politico dell’Unaids, il programma delle Nazioni Unite per l’Aids, non ci sta e rilancia sul piccolo schermo davanti a milioni di telespettatori: «le indagini sono state insabbiate di proposito».Un’accusa pesante che dal singolo si allarga a macchia d’olio attorno all’Onu nel suo complesso. La vittima, infatti, lamenta che le sue segnalazioni non siano state prese sul serio sin da subito e sostiene che le sarebbe stata addirittura promessa una promozione in cambio del suo silenzio in merito all’opaca vicenda.Loures nel frattempo è in scadenza di contratto e non è nuovo a incidenti di questo tipo. Già altre due colleghe in passato hanno puntato il dito contro di lui per ragioni molto simili. Malayah Harper nel 2014 ed un altro volto, rimasto anonimo per ragioni legate alla sua posizione professionale, alcuni anni addietro.È la prima volta che la Brostrom parla pubblicamente dell’accaduto. E dal suo invito, rivolto a tutte le donne di reclamare con forza dignità e orgoglio, potrebbe scaturire una eco assai rumorosa.