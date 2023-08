Scappano dal ristorante senza pagare il conto, il video finisce online: «La gente ci odia, ma avevamo un buon motivo»

Due donne hanno cenato insieme ai figli in un ristorante poco distante dal campeggio dove stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza, ma dopo aver passato la serata nel locale sono andate via senza pagare il conto. Per tutta risposta il pub ha pubblicato sulla sua pagina Facebook i video delle due fuggitive, immortalate dalle telecamere di sorveglianza, scatenando commenti carichi di odio nei loro confronti. Le due donne sono dunque intervenute, spiegando di aver avuto un buon motivo per allontanarsi prima del conto.

Fuga dal ristorante

Ruby McGrath, 32 anni, e Suzy Hopley, 33 anni, hanno consumato un pasto da 56 sterline con i loro due figli allo Smithy Arms di Swinton, nel North Yorkshire, ma sono andate via senza pagare.

La proprietaria del locale, Lisa McMaster, ha così deciso di rendere pubblici i filmati della videosorveglianza sui social. In un post su Facebook ha scritto: «Che gentile da parte vostra venire a mangiare e bere senza pagare, nonostante alloggiate in un campeggio qui vicino». La coppia, dopo essere stata travolta da commenti negativi di ogni sorta, è uscita allo scoperto spiegando che era stata costretta da un'emergenza. In un post su Instagram poi cancellato, Ruby ha scritto: «Di solito ignoro l'odio online, ma questo coinvolge anche i miei figli. Voglio solo dire che la scorsa notte abbiamo mangiato benissimo e abbiamo sperimentato un servizio eccellente allo Smithy Arms di Swinton, ma purtroppo la nostra visita è stata interrotta e abbiamo dovuto affrettarci: il povero Frank non è nemmeno riuscito a mangiare il suo gelato a causa di un'emergenza personale. Il nostro piano era di chiamare il pub il prima possibile per informarli della situazione e poi tornare di corsa per sistemare il conto. Ma una volta arrivati al campeggio ci siamo accorte di non avere segnale e abbiamo dovuto aspettare fino a stamattina per saldare. Per farla breve, conto e generosa mancia sono stati pagati». Parlando al MailOnline, Ruby ha inoltre spiegato che «avevano avuto un problema di tipo medico» nel loro gruppo.