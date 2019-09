Scatole di cartone in testa per non copiare, la trovata del prof scatena l'ira dei genitori

Martedì 3 Settembre 2019, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'insegnante di una scuola messicana dello stato di Tlaxcala, Luis Juárez Texis, ha preso uno stravagante provvedimento che è stato criticato dai genitori degli studenti. Secondo quanto raccontato dai media locali, durante una prova, gli allievi hanno dovuto coprirsi la testa con una scatola di cartone per evitare di copiare il vicino di banco.In breve tempo la foto che mostra l'iniziativa del docente è diventata virale, e i genitori degli studenti hanno rilasciato una dichiarazione nella quale definiscono le iniziative del professore come «atti di vessazione, umiliazione, violenza fisica e psicologica».«Questo è il modo in cui Luis Juárez Texis tratta e umilia gli studenti», continua il testo, con il quale i genitori hanno chiesto alle autorità di «garantire i diritti degli studenti». Per questo, hanno chiesto che le autorità agiscano immediatamente con il licenziamento dell'insegnante e «non trascurino questo tipo di violenza».Nel frattempo, le autorità scolastiche hanno spiegato che si trattava di un'attività che aveva «l'obiettivo di favorire lo sviluppo dei sensi psicomotori degli studenti». Inoltre, hanno chiarito che si trattava di un'attività ludica che non prevedeva una valutazione e il docente aveva agito con il consenso degli studenti.