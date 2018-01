Scatta un selfie sui binari, il treno lo travolge

Giovedì 25 Gennaio 2018, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 22:12

Cosa si è disposti a fare per una manciata di like sui social? Anche a rischiare la vita, e la cronaca ogni giorno colleziona nuove testimonianze. È successo la scorsa domenica a Hyderabad, in India: Shiva Kumar ha deciso di farsi un video selfie aspettando alle spalle un treno a tutta velocità. Così, ha steso il braccio, puntato la fotocamera e atteso che il convoglio arrivasse. Ma deve aver preso male le misure e, nonostante gli avvertimenti degli amici e le segnalazioni del treno, è rimasto in posa rispondendo: «Un minuto». E invece è bastato un secondo perché il mezzo lo colpisse scaraventandolo.Shiva è sopravvissuto e attualmente è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il 22enne, ha raccontato la stampa locale, avrebbe voluto “solo” sfiorare il treno al passaggio: «Non si rendeva conto del pericolo in cui si trovava ed ha ignorato la furiosa tromba del macchinista che cercava di metterlo in guardia», ha detto a The Indian Express l'ispettore della polizia ferroviaria. «Ha subito gravi lesioni alla mano destra, alla testa e al petto - ha dichiarato ancora l’ispettore - ma ora è fuori pericolo».