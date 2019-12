​Trovati due scheletri giganteschi durante la costruzione del nuovo aeroporto

Un esqueleto de mamut apareció en la Base Militar de Santa Lucía en las excavaciones para la Torre de Control del Aeropuerto Felipe Ángeles https://t.co/E82ynIKRWi — REFORMA (@Reforma) 8 dicembre 2019

I resti di due mammut sono stati trovati sul sito dove sorgerà il futuro aeroporto internazionale Felipe Ángeles, in costruzione nel territorio della base militare di Santa Lucia, a pochi chilometri da Città del Messico.Uno degli esemplare è stato identificato proprio nel luogo in cui verrà posizionata la torre di controllo dell'aeroporto, mentre il secondo sul cantiere della pista.Secondo il direttore dell'Istituto nazionale di antropologia e storia (INAH), Salvador Pulido Méndez, i ritrovamenti non sono abbastanza importanti per fermare la costruzione dell'opera che deve essere ultimata entro marzo 2022. Tuttavia, se i ricercatori continueranno a fare scoperte del genere, cercheranno di preservarle, come riportato dal quotidiano locale Reforma.L'aeroporto Felipe Ángeles è una delle principali opere infrastrutturali di López Obrador, che ha suscitato grandi polemiche in Messico dopo aver cancellato il precedente lavoro dell'aeroporto che doveva essere costruito nella città di Texcoco. All'inizio di novembre, INAH ha riportato la scoperta in quel sito di un complesso residenziale appartenente alla cultura Teotihuacan costruito tra il 400 e il 600.