Schwarzenegger “Terminator" operato al cuore: «Ecco come torno in forma a 73 anni» Foto

Schwarzenegger “Terminator” di nuovo operato, questa volta al cuore. A darne notizia sui social, dal letto d'ospedale, è proprio l'attore, 73 anni, ed ex governatore della California. "Grazie al team della Cleveland Clinic - scrive - ho una nuova valvola aortica da abbinare alla mia nuova valvola polmonare dal mio ultimo intervento chirurgico".

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020