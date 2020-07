Sciame di api invade una spiaggia negli Stati Uniti e atterra su uno sdraio: fuga dal mare

I bagnanti della Steger Beach, una spiaggia della città di Cape May, New Jersey, Usa, sono stati sorpresi da uno sciame di api, secondo quanto riferito dai media locali.

Secondo quanto raccontato nessuno dei presenti è stato attaccato dagli insetti. Tuttavia, come si evince dal video pubblicato in Rete, lo sciame dopo aver volato per diversi minuti tra gli ombrelloni è atterrato su un asciugamano.

Uno dei presenti ha chiesto aiuto a un apicoltore, che in 15 minuti ha raccolto le api in una scatola.

