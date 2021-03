Scolari si proteggono da una sparatoria mantenendo il distanziamento per il Covid

Copy Code



È diventato virale il video che mostra alcuni bambini di una scuola che si mettono al sicuro nel corridoio della scuola durante una sparatoria, in una favela di Rio de Janeiro, mentre l'insegnante chiede loro di mantenere la distanza di sicurezza dato il pericolo del contagio a causa del coronavirus.

«Quello che sta succedendo è molto pericoloso. Per favore, a causa del coronavirus non state vicini. E nemmeno in piedi», dice l'insegnante a quattro bambini, tutti con la mascherina, mentre si sentono gli spari. E prosegue «Purtroppo dobbiamo stare qui, seduti nell'atrio della scuola. Dobbiamo stare a distanza e proteggerci dai colpi».

Una delle bambine chiede da dove provengono i colpi. «Non lo sappiamo, sono ovunque», risponde la maestra. La sparatoria è avvenuta lo scorso 19 marzo, ma la registrazione è stata pubblicata sul Web questo lunedì.

La scuola si trova nella favela di Praça Seca e, secondo Fogo Cruzado, un'applicazione che registra le sparatorie in tempo reale, solo quest'anno ne ha registrate 62. Secondo la Polizia Militare, Praça Seca è un'area contesa diversi gruppi criminali.

