Scontro fra Airbus 320 e Boeing all'aeroporto di Amsterdam: passeggeri bloccati

Martedì 9 Luglio 2019, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2019 14:13

Prima la paura, perché non è mai piacevole sentire l'urto fra l'ala dell'aereo in rullaggio su cui ti trovi e la coda di un altro velivolo, poi l'interminabile attesa di un nuovo volo per raggiungere finalmente la destinazione. L'incidente è avvenuto all'aeroportol di Amsterdam : di certo il pilota dellanon ha colpe, il suo aereo era fermo al "finger" quando l'ala sinistra tra dell'Airbus 320 dell'EasyJet ha colpito la coda del Boeing poco sopra l'impennaggio di sinistra. La velocità dell'Airbus era davvero minima, ma il rumore sordo dell'impatto fra i metalli non verrà mai dimenticato ai passeggeri. In realtà in quella fase l'aereo inglese era in movimento grazie al carrello-traino, quindi, prima di assegnare responsabilità, saranno necessari alcuni accertamenti.Sono state subito attivate le procedure di sicurezza con entrambi i voli (destinati a Londra per il 320 e a Madrid per il Boeing) che hanno subito enormi ritardi con i passeggeri costretti a restare nelle fusoliere.Per l'airbus non c'è stato nulla da fare: la compagnia EasyJet è stata costretta a sostituirlo con un altro velivolo, con un ritardo di 4 ore sull'orario previsto per l'arrivo a Londra.Una passeggera, in particolare, non l'ha presa bene, Jye Sandiford ha twittato: "Oggi nel mio primo volo EasyJet ha smarrito il mio bagaglio, nel secondo l'aereo ne ha urtato un altro".