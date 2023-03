Scoperta nell'antico cimitero di Leeds: la bara di una aristocratica romana risolverà un enigma storico

I resti scheletrici di una donna romana di alto rango racchiusi in una bara di piombo sono stati dissotterrati in un antico cimitero risalente a 1.600 anni fa. Descritto come «un ritrovamento che avviene una volta sola nella vita», i resti femminili sono stati scoperti insieme ad altri 60 corpi nel sito di Garforth, a Leeds. Si ritiene che gli scheletri includano sia uomini, donne che bambini del tardo romano che primo sassone, quindi rappresenterebbe il primo cimitero anglosassone trovato nel West Yorkshire. Il cimitero è stato scoperto durante un'indagine archeologica standard sul sito, che era stata destinata allo sviluppo. Gli esperti hanno detto che essendo la bara in piombo, ciò significava che lo scheletro fosse di qualcuno di importante. David Hunter, archeologo del West Yorkshire Archaeology Advisory Service, ha dichiarato che «le bare di pelle erano costose. Il fatto che la famiglia abbia speso tanto in piombo per questa persona, ci dice molto su chi fosse». Oltre alla bara romana, le pratiche di sepoltura trovate nel cimitero potevano indicare le prime credenze cristiane, così come le sepolture sassoni, che erano accompagnate da beni personali come coltelli e ceramiche.

Gli archeologi che hanno lavorato allo scavo sperano che il sito possa aiutare a tracciare la transizione in gran parte non documentata e storicamente importante tra la caduta dell'Impero Romano nel 400 d.C. circa e l'istituzione dei regni anglosassoni che seguirono. «La presenza di due comunità che utilizzano lo stesso luogo di sepoltura è molto insolita e se l’uso di questo cimitero si sovrapporrà o meno, determinerà quanto il ritrovamento sia significativo. Se viste insieme, le sepolture indicano la complessità e la precarietà della vita durante quello che è stato un periodo dinamico nella storia dello Yorkshire».

Anche se la posizione esatta è stata mantenuta riservata, lo scavo è stato in parte spinto dalla precedente scoperta nelle vicinanze di edifici in pietra del tardo romano e da un piccolo numero di strutture in stile anglosassone. Ora che lo scavo è completo, avrà luogo un'analisi dei resti, compresa la datazione del carbonio per stabilire le date precise e i test chimici che possono determinare dettagli come le singole diete e l'ascendenza. Poiché circa la metà degli scheletri erano più giovani dell'età adulta e consistevano in alcune sepolture multiple, saranno anche esaminati per segni di malattia o lesioni. Ma sapere esattamente chi erano queste persone è qualcosa che non sarà mai stabilito. «Possiamo scoprire con mezzi archeologici e tecniche scientifiche molto sulle loro vite e da dove provengono, ma purtroppo non sapremo mai i loro nomi». Hunter ha detto che la scoperta aiuterebbe anche a colmare le lacune storiche sul Regno di Elmet, l'enorme fascia di terra prima che fosse suddivisa in suddivisioni dello Yorkshire. Dopo che i romani si ritirarono dalla Gran Bretagna, il West Yorkshire giaceva nel Regno di Elmet che si trovava tra le valli del Wharfe e del Don, la Valle di York e i Pennini. Elmet è rimasto britannico/romano per poco più di 200 anni.