Scoperto cimitero di guerrieri di 3000 anni fa sepolti vivi con i cavalli: la sorpresa in Cina

Once Were Warriors, una volta erano guerrieri. Citazione cinematografica per una storia da film. Sepolti vivi, tremila anni fa, seppur con tutti gli onori. Un destino tragico che probabilmente (secondo le prime ipotesi) ha coinvolto un clan di guerrieri cinesi vissuti oltre tremila anni fa, e che affonda le radici in un rituale di drammatici onori e fasti. Con tanto di tombe riccamente decorate, impreziosite dalla presenza di carri e cavalli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati