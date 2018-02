Scopre che la fidanzata è incinta di un altro uomo, barman si suicida per la disperazione

Venerdì 9 Febbraio 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2018 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scopre che la sua fidanzata è incinta di un altro uomo e si toglie la vita. Lee Webb, un barman inglese, si è impiccato una settimana dopo aver scoperto che la sua donna non solo aveva fatto sesso con un altro uomo ma aspettava un figlio da lui.Secondo quanto riporta Metro Lee sarebbe rimasto profondamente turbato dalla notizia. Circa una settimana prima della sua morte aveva avuto la certezza di non essere il padre del bimbo che la compagna stava aspettando. Come racconta la sorella: «Sono consapevole che ha avuto problemi con la sua ragazza. Ha detto che soffriva di ansia e stava cercando di aiutarla. Ha scoperto che lo aveva tradito ed era incinta. Era devastato da questa notizia. C'era confusione su chi fosse il padre».Lee era scomparso lo scorso ottobre, dopo giorni di ricerche il suo cadavere senza vita era stato trovato in un bosco vicino Cardiff, dove viveva. Il giovane non ha lasciato alcun biglietto per spiegare i motivi del suo gesto, ma dopo mesi di indagini pare che il suo suicidio sia dovuto alla terribile notizia che aveva ricevuto pochi giorni prima di commettere il folle gesto.