Scopre che il marito è già sposato, mamma 27enne annega in mare la figlia neonata e il figlio di 5 anni

Martedì 10 Settembre 2019, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 18:06

, 27 anni, devastata dalla notizia che il padre di suaera giàe che le aveva chiesto di diventare la suain una relazione, ha preso i bimbi e li ha portati al mare. Una volta arrivati in spiaggia, lali ha legati con una corda e li ha trascinati in mare annegandoli, e poi ha tentato disperatamente di suicidarsi, ma non c’è riuscita. È stata salvata da alcune persone accorse per le urla terrorizzate di suo figlioe della piccolaEkaterina li aveva legati e poi stretti a se, dopo aver abbandonato la carrozzina della bambina sulla sabbia vicino alla riva. Milana è stata trovata morta in acqua, mentre Valentin è deceduto subito dopo l’arrivo in. La polizia ha dichiarato che laè sotto custodia e che rischia fino a 20 anni di prigione se condannata per il duplice omicidio.Un’amica ha raccontato che la sua vita è crollata quando ha saputo che il padre di Milana era giàcon una donna nel suo Paese, l’. E ha aggiunto che era caduta in uno stato di “” dopo che l’uomo le aveva detto che voleva un matrimonio poligamo (l’atto di sposare più coniugi). «Ekaterina si rifiutò e lui si trasferì a vivere da un’altra donna. Il mondo gli era crollato addosso». La giovane mamma era di, nella regione vulcanica della, una cittadina base per sottomarini nucleari, «amava i suoi bambini, voleva una famiglia, poi all’improvviso tutto è andato in frantumi».