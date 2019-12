Scorpione punge una passeggera in pieno volo, problemi per la United Airlines

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna che stava viaggiando da San Francisco ad Atlanta, negli Stati Uniti, su un aereo della compagnia United Airlines è stata punta da uno scorpione durante il volo.Secondo il portale TMZ, la passeggera ha avvertito una sensazione di bruciore a una gamba, quindi è andata nel bagno dell'aereo per verificare cosa le stesse capitando. Lì si è scoperta la zona interessata dal fastidioso sintomo e si è resa conto che era stata pizzicata da uno scorpione. L'animale nel frattempo è caduto e è scappato, anche se poco dopo è stato catturato da una hostess.La compagnia aerea ha pubblicato una dichiarazione, raccolta dal canale CBS, in cui informa che la passeggera è stata assistita dal personale medico non appena è atterrata all'aeroporto di destinazione e è stata trasferita in un ospedale locale. «Siamo stati in contatto con la nostra cliente per garantire il suo benessere».