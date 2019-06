Lo scudo in legno del guerriero riscrive la storia della Britannia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 9 Giugno 2019, 08:30

Eccezionale scoperta degli archeologi dell'Università di Leicester, nelle Midlands orientali. È stato ritrovato uno scudo celtico dell'età del ferro interamente realizzato con una corteccia di un albero. Un esemplare unico nel suo genere, mai trovato prima d'ora in Europa, datato dagli archeologi a circa 2.300 anni fa. Lo scudo, incredibilmente ben conservato, secondo gli studiosi potrebbe essere la scoperta del secolo al punto da rivoluzionare ciò che si sa sulle armi celtiche. Prima di oggi, infatti, gli scudi di quel periodo precedentemente rinvenuti sul continente erano stati realizzati in metallo o con assi di legno e mai con cortecce. L'uso della corteccia lo rendeva molto più leggero e avrebbe permesso al suo possessore di muoversi rapidamente durante gli scontri. L'analisi del reperto ha evidenziato una corazza protettiva in listelli di legno, un bordo e una maniglia sempre in legno per renderlo più facile da tenere e utilizzare.