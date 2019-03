Nigeria, crolla una scuola: centinaia di bambini sotto le macerie

Ci avevano provato già una volta, una ventina di giorni fa al massimo. In modo violento, brutale, un tentativo di violenza purtroppo non denunciato dalla vittima. Poi, quando...

Sequestrata la sede del centro sociale Ex Canapificio e dello Sprar di Caserta: i capannoni sono “fatiscenti e c’è un concreto pericolo di crollo”. Lo hanno stabilito i...

Hanno passato la notte al freddo, in attesa dei figli, dinanzi al cancello del commissariato di San Giorgio a Cremano. Dalle 2 fino alle 8,30 del mattino, quando finalmente i tre presunti...

I carabinieri l'hanno trovata in auto di sera con un 68enne: quell'uomo la stava portando in un ovile per fare sesso con altri due uomini. A spingere la ragazzina di 13 anni ad avere incontri...