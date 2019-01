Sea Watch, l'Olanda non accoglierà i migranti: «Nessun obbligo»

Pronta la replica di Salvini. «Se il governo olandese non è in grado di controllare le navi che portano la bandiera del suo Paese è un fatto molto grave: gliela ritiri subito!», dice il ministro dell'Interno.

No dell'Olanda alla richiesta italiana di accogtleire i migranti della Sea Watch. Il vicepremier Matteo Salvini due giorni fa aveva inviato una lettera ufficiale alla quale l'Olanda ha risposto negativamente nel tardo pomeriggio di ieri. È quanto apprende l'ANSA dal portavoce del ministro per la Migrazione Mark Harbers. Nel messaggio recapitato a Roma, Harber sottolinea che per l'Olanda non c'è «nessun obbligo»: «è compito del capitano trovare un porto sicuro nelle vicinanze per sbarcare i 47 migranti».Per il momento i minori non accompagnati che si trovano sulla nave non sbarcheranno sulla terraferma. Lo conferma all'Adnkronos la garante per l'infanzia Carla Trommino, che ha partecipato alla riunione che si è tenuta alla Capitaneria di porto di Siracusa. Nonostante ieri la Procura dei minori di Catania abbia chiesto «lo sbarco immediato» ai ministri di Interno e Infrastrutture dei minori non accompagnati, per ora resteranno sulla nave. Anche il Comune è pronto all'accoglienza, ma per ora è tutto bloccato.