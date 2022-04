Sean Penn, l'ultimo appello: «Un miliardario può comprare gli F-16 all'Ucraina e mettere fine alla guerra»

«Basterebbe un miliardario soltanto per porre fine a questa guerra». Lo dice l'attore e attivista Sean Penn, tornato a far sentire la propria voce a sostegno dell'Ucraina con un appello lanciato su Twitter: chi ha denaro si faccia avanti. Non sarebbe naturalmente un'impresa priva di impegno, tra armare e addestrare, «ma vale la pena pensarci», scrive. E va anche oltre, facendo qualche calcolo di budget per avviare l'operazione: due squadroni di F-15 o F-16 adeguati per i piloti ucraini con sole tre settimane di formazione «costerebbero ad un acquirente privato circa 300 milioni di dollari», scrive. A questi, sempre secondo l'attore e regista, basta aggiungere 200 milioni per un dispositivo missilistico di difesa, per un investimento totale di 500 milioni di dollari.

APPROFONDIMENTI PERSONE Sean Penn vuole Zelensky alla notte degli Oscar, ecco perché LA DIRETTA Oscar senza Zelensky: «Coda» è il miglior film,... IL CINEMA Sean Penn: «Se Zelensky non viene invitato agli Oscar, dobbiamo...

Sean Penn: «Se Zelensky non viene invitato agli Oscar, dobbiamo boicottare la cerimonia e abbandonarla»

Ucraina, Sean Penn a Che tempo che fa: «Zelensky la mia più grande ispirazione»