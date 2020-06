George Floyd, sparatoria a Seattle: muore un 16enne nella zona occupata dai manifestanti

Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso e un altro è ricoverato in terapia intensiva all' Harborview Medical Center dopo una sparatoria nella Chop zone di Seattle la zona vicino al Congresso occupata dai manifestanti che protestano per la morte di George Floyd. Lo riporta la Bbc.

Teen, 16, dies & 14-year-old is wounded after Seattle antifa/BLM CHAZ security fire shots into their car. Video shows a man yelling, “You're not dead yet?” Police are trying to investigate but the crime scene had been tampered with. https://t.co/DkKXfSrYEK

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) June 29, 2020