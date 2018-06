Fidanzati muoiono per un selfie: precipitati giù dalla scogliera con il cellulare

Messico choc, candidato ucciso in strada: stava scattando un selfie con i suoi sostenitori

Mercoledì 13 Giugno 2018, 21:33 - Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 00:24

La vacanza di una coppia è finita in tragedia a causa di un, australiano di 33 anni, e la compagna, inglese di 37 anni, sono precipitati dalla scogliera a Praia dos Pescadores, in, proprio mentre cercavano l'autoscatto perfetto.Quando sono arrivati sulla spiaggia dei pescatori, a una trentina di chilometri da Lisbona, hanno trovato un panorama mozzafiato davanti a loro. Volevano immortalare il momento, ma sono finiti con l'essere le ennesime vittime dalla mania dei selfie. Entrambi si sarebbero spinti troppo sul ciglio del dirupo, precipitando nel vuoto.Nessuno si è accorto di nulla, fino a quando l'indomani mattina un addetto alle pulizie della spiaggia non ha rinvenuto i loro corpi senza vita. Accanto ai cadaveri è stato ritrovato il telefono cellulare. A quel punto la dinamica è sembrata certa.«Tutto lascia pensare che la caduta è avvenuta mentre cercavano di fare un selfie», ha dichiarato alla stampa comandante della capitaneria di Cascais. «Pare che il loro cellulare sia caduto e mentre cercavano di recuperarlo sono caduti a loro volta».