Grazie al selfie con il fratellino salva una ragazza che stava tentando il suicidio

Martedì 18 Dicembre 2018, 16:11 - Ultimo aggiornamento: 18-12-2018 16:53

Si scatta un selfie con il fratellino e salva una ragazza dal suicidio. Il fatto è avvenuto domenica sera sullo Stanley Bridge, un ponte lungo 400 metri che si affaccia maestoso sulla Stanley Bay di Alessandria, in Egitto. Dopo aver scattato la foto ha notato che alle sue spalle c’era una ragazza in piedi sulla balaustra, nemmeno il tempo di girarsi e avvicinarsi che la giovane si è tuffata in mare. Così ha subito dato l’allarme e chiesto aiuto ai passanti. Diversi ragazzi si sono lanciati in acqua per ripescarla e fortunatamente sono riusciti dopo alcune manovre a salvarla.A quell’ora sul famoso ponte, caratterizzato da eleganti colonne che si affacciano sul lungomare di Alessandria, c’erano diverse comitive di giovani. La ragazza con il fratellino ha raccontato: «Mi sono avvicinata per tirarla giù dalla ringhiera ma lei ha solo detto: dì al mio ragazzo che mi sono buttata per lui, e poi si è lanciata nel mare». Un gesto folle per amore che poteva finire in tragedia. Grazie alle sue grida decine di ragazzi sono accorsi e sono riusciti a salvarla «ero preoccupata anche per loro l’acqua era gelida e mossa, avevo paura che potesse succedere il peggio - ha continuato nel racconto - sono sotto choc vedo ancora davanti a me quell’immagine».