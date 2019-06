Il seno esplode in cinque mesi, 46enne non può più stare in piedi per il peso

Venerdì 21 Giugno 2019, 19:32 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 21:09

Ile lei non riesce più a stare in piedi. Lam Phrai Si Nuan, 46enne thailandese ha sempre avuto un seno molto abbondante, ma da qualche tempo il suo decoltè ha ripreso a crescere fino a diventare unIl suo seno oversize non le aveva dato mai problemi, ma da 5 mesi a questa parte le mammelle hanno cominciato a crescere causandole dolori fortissimi al collo e alla schiena che non riesce a sopportare il peso tanto forte concentrato in un'unica parte del corpo. La 46nne, come riporta il Daily Mail , ha spiegato di aver notato prima crescere la mammella sinistra e poi la destra, quando la situazione sembrava essere fuori controllo si è così rivolta ai medici che le hanno diagnosticato unaSi tratta di una, che causa diversi problemi funzionali, ma hanno escluso che potesse essere qualcosa di più grave, come un cancro. L'unica soluzione per questo disturbo è un, ma al momento i dottori hanno escluso di poterlo fare per poter individuare con maggiore precisione le cause di questa crescita.