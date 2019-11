Protesta con un seno enorme davanti Facebook: «Disegno i capezzoli alle donne malate e vengo bloccata»

Un enorme seno gonfiabile davanti gli uffici londinesi di Facebook. Ad installarlo per protesta Vicky Martin, una tatuatrice medica inglese, che disegna capezzoli sulle donne che li hanno persi dopo essersi sottoposte a mastectomie. Il profilo social della donna viene sistematicamente bloccato perché le sue immagini sono scambiate per pornografia. Così ha deciso di protestare davanti agli uffici di Fb affiancata da altre 50 manifestanti, alcune hanno subito l'asportazione del seno per via del tumore. Hanno scritto sull'enorme seno «questa è arte». Facebook, dopo il sit-in, ha ammesso - come riporta Bbc - che la sospensione dell'account di Vicky Martin è stato un errore. Il social network censura preventivamente immagini, anche opere d'arte, perché ritenute erroneamente porno.

