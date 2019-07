Donna morta in un freezer nella discarica abusiva: era scomparsa da otto mesi

Martedì 23 Luglio 2019, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 21:29

Un mistero lungo otto mesi, da quando, nativa americana, era scomparsa., senza vita,. La donna, mamma di quattro figli, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso ottobre quando uscì con un'amica per visitare un casinò nello stato di Washington. Ad aprile avrebbe compiuto 32 anni.Il suo corpo è stato trovato nella riserva indiana degli Yakama, non lontano da Portland, in una zona dove la spazzatura viene scaricata illegalmente. La polizia, che sta trattando la morte della donna come un omicidio, non ha voluto rilasciare dichiarazioni su eventuali dettagli o possibili indagati.La sorella aveva lanciato una campagna social per alimentare le ricerche. Ora, devastata dalla notizia della morte, chiede risposte e giustizia.