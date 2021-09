Covid, balzo di contagi in Serbia: quasi 3 mila infezioni e 14 morti nelle ultime 24 ore

Balzo di contagi Covid in Serbia dove sono quasi 3 mila i nuovi infetti e 14 i morti nelle ultime 4 ore. Un quadro analogo a tutti gli altri Paesi della regione balcanica. I pazienti in ospedale sono 1.231, 80 dei quali in terapia intensiva. Le autorità rinnovano gli appelli alla vaccinazione, che dopo un inizio molto promettente ha notevolmente rallentato.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Australiani bloccati a Panama dal Covid scappano in barca e tornano... IL FENOMENO Sindrome post vacanza, è ansia da rientro: ecco il vademecum... LE REGOLE Green pass, da oggi obbligatorio su treni a aerei: controlli solo a...

Ad oggi solo poco più del 50% della popolazione adulta ha ricevuto le due dosi. In Serbia è già in atto la somministrazione della terza dose di vaccino, e ad oggi sono 155 mila le persone che l'hanno ricevuta. Domani nel Paese balcanico comincia il nuovo anno scolastico, con le lezioni che avranno una durata di 45 minuti, con tre diversi modelli di insegnamento parte in presenza e parte a distanza, a seconda della situazione epidemiologica nelle diverse regioni e località del Paese.