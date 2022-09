Il procuratore generale dell'autoproclamata repubblica di Lugansk (Rpl), in Ucraina, Sergei Gorenko è rimasto ucciso in un'esplosione avvenuta nell'edificio della Procura a Lugansk: lo hanno riferito i servizi di emergenza della città a Interfax.

Izyum, la polizia ucraina: 440 corpi trovati in una fossa comune

Oligarchi russi, tutti i misteri dietro le morti: dai presunti ictus, ai riti degli sciamani

«Secondo le informazioni preliminari, il procuratore Gorenko si trovava nella zona dell'esplosione». Anche il vice procuratore generale è stato ucciso dall'esplosione di una bomba avvenuta stamane negli uffici della Procura. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.

Leonid Pasechnik, leader dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk, ha confermato l'uccisione del procuratore generale di Luhansk, Sergei Gorenko, e della sua vice, Ekaterina Steglenko, a seguito di un'esplosione avvenuta nell'edificio della procura. In una nota citata dall'agenzia di stampa Interfax, Pasechnik ha spiegato che le forze di sicurezza hanno lanciato un'operazione per catturare le persone coinvolte nell'attacco terroristico.

It was reported that also deputy Ekaterina Steglenko was killed along with Sergei Gorenko. https://t.co/DsNjmnCEyT pic.twitter.com/yJ20yB7mUi

— NOËL 🇺🇦 (@Noel_dotsol) September 16, 2022