Corpo di donna nel lago, nuova vittima del serial killer di Cipro: uccise anche due bambine

Nicos Metaxas

Finora sono stati ritrovati quattro corpi, di cui tre nel lago artificiale, che si trova a Mitsero, 32 chilometri a ovest di Nicosia. Paura a, nel Mediterraneo orientale, per il primo serial killer sull'isola. Oggi nuovo orrore. Il corpo di una donna all'interno di una valigia è stato scoperto in un lago artificiale ed è stato portato nella capitale Nicosia per l'autopsia. Si tratterebbe una delle vittime di un militare greco cipriota di 35 anni, identificato dai media come, che ha confessato di aver ucciso cinque donne e due bambini.Si pensa che Metaxas abbia preso di mira le donne straniere sull'isola tra il 2016 e il 2017. Tutte, tranne una, erano di origine asiatica e almeno due di loro sono state conosciute su siti di incontri. Le autorità hanno concentrato le loro ricerche nel lago tossico, parte di una miniera di rame ormai dismessa, dopo che il 35enne ha detto agli investigatori di aver messo i corpi di tre delle sue vittime in valigie poi gettate in acqua. Si ritiene che si tratti Maricar Valtez Arquiola, 31 anni, delle Filippine; Florentina Bunea, 36 anni, dalla Romania, e la figlia di 8 anni di Bunea, Elena Natalia. Arquiola è scomparsa dal dicembre 2017, mentre madre e figlia sono scomparse a settembre 2016.Il caso è venuto alla luce con la scoperta, il 14 aprile, del corpo legato della 38enne Mary Rose Tiburcio, delle Filippine, in una conduttura allagata vicino al lago. Le indagini hanno portato all'arresto del militare prima che il corpo di una seconda donna, che si pensa sia la 28enne filippina Arian Palanas Lozano, venisse ritrovato il 20 aprile. La polizia ha detto che il sospettato ha ammesso di aver uccise entrambe le donne e credono che abbia anche ucciso la figlia di Tiburcio di 6 anni, Sierra, che rimane dispersa. Il caso è cresciuto quando l'uomo ha confessato, giovedì scorso, di aver ucciso in tutto cinque donne e due delle loro figlie.Il sospetto, che non è stato ufficialmente nominato perché non è stato ancora accusato, ha anche portato gli investigatori a un poligono militare in cui i resti decomposti di una donna sono stati scoperti in un pozzo. I funzionari hanno detto che il corpo potrebbe essere quelli di Ashita Khadka Bista, dal Nepal.