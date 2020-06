«Il sesso tra adolescenti è sovversivo»: la Corea del Nord lo vieta, sotto controllo gli smartphone

La Corea del Nord vieta il sesso tra adolescenti, dichiarandolo addirittura 'sovversivo'. Per il regime nordcoreano, scrive il sito specializzato Asianews, è il risultato della decadente influenza capitalistica. Niente da fare, quindi: vietato assolutamente. Genitori e insegnanti rischiano di essere puniti se non controllano figli e studenti. Il problema nasce dal fatto che, senza educazione sessuale, i giovani nordcoreani conoscono il sesso solo attraverso la pornografia di contrabbando. La Corea comunista ha lanciato una campagna per punire i comportamenti promiscui tra i giovani del Paese.

Per far rispettare il divieto, visto come uno strumento per preservare le fondamenta della società nazionale, le autorità minacciano punizioni per i genitori e gli insegnanti che falliscono nel controllare i propri figli e studenti. Come ulteriore misura di prevenzione, il Comitato centrale del Partito dei lavoratori ha ordinato alla sua Organizzazione giovanile di ispezionare le scuole e controllare gli smartphone degli studenti.

L'educazione sessuale è vietata nelle scuole, e i giovani si avvicinano al sesso tramite materiale pornografico giapponese, sudcoreano e statunitense contrabbandato lungo il confine con la Cina. Giovani esuli nordcoreani hanno raccontato gli eccessi della "politica" sessuale di Pyongyang. Ad esempio, alle adolescenti e' spesso insegnato che basta tenersi per mano con un coetaneo per rimanere incinte.

Ultimo aggiornamento: 20:55

