Sesso nei bagni della scuola tra compagni di classe: maestre nei guai

Sabato 16 Marzo 2019, 20:54 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2019 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unaavrebbe costretto un suo cdella scuola. La storia choc arriva dalla Shalimar Elementary School di Walton Beach, in Florida, dove una bambina avrebbe aggredito un suo coetaneo per costringerlo a fare sesso con lui, appartandosi nei bagni della scuola.Secondo quanto riporta la stampa locale , i fatti risalgono all'anno scolastico 2015/2016, ma solo adesso la famiglia del bimbo abusato ha accusato la scuola di negligenza. Non potendo ritenere responsabile degli abusi una bimba così piccola, i familiari della giovane vittima, hanno puntato il dito contro le insegnanti e tutto il personale scolastico sostenendo che non sono stati in grado di supervisionare i bambini e impedire una simile violenza.Secondo i genitori del bambino, le insegnanti avrebbero permesso ai piccoli di restare soli troppo tempo al bagno, così da lasciare che si consumassero gli abusi. Ora la vicenda è in mano ai legali, ma la scuola e le autorità non hanno voluto commentare le accuse.