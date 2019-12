Uccide una coppia e il figlio di 3 mesi, poi fa sesso per ore con il cadavere della donna

Stermina una famiglia e abusa per ore del cadavere della donna. Un uomo ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 3 mesi, poi ha spogliato la donna e ha fatto sesso con lei per tre ore. I terribili fatti si sono svolti in India, dove poi l'uomo è stato fermato e ha confessato il delitto.

Nasiruddin, di 38anni, conosciuto alle autorità per i precedenti in abusi e necrofilia, si sarebbe introdotto nella casa della famiglia. Con una pietra molto pesante ha colpito in testa e ha ucciso prima il padre, poi si è accanito sulla madre ed è entrato nella camera del bambino finendo la sua strage. La polizia ha trovato però il corpo della donna nudo e il maniaco ha ammesso di aver fatto ripetutamente sesso con lei dopo il delitto.

In casa però c'erano anche una bambina di 10 anni e il fratellino di 4. L'aggressore ha violentato la più grande e picchiato il piccolo, lasciandoli però in vita. Dopo essere stato arrestato il 38enne ha ammesso di aver fatto uso di droghe prima dell'assalto e di aver filmato le violenze sulla madre e sulla figlia.

Ultimo aggiornamento: 5 Dicembre, 06:30

