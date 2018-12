Sesso con tre detenuti: cuoca del carcere accusata di violenza sessuale

Venerdì 14 Dicembre 2018, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 15 Dicembre, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FaUna donna che lavora come cuoca nel carcere dello Stato di New York, precisamente presso il St. Lawrence County Correctional Facility a Canton, è stata accusata di violenza sessuale dopo aver obbligato tre detenuti che lavoravano con lei nellaad avere rapporti con lei. I tre erano stati messi alle sue dipendenze in cucina e lei avrebbe approfittato del suo ruolo e della sua autorità.Secondo quanto riporta la stampa locale, il procuratore generale dello Stato Barbara Underwood ha reso noto che sarà perseguita per i reati di stupro, atti sessuali, promozione del contrabbando carcerario, contatto forzato e cattiva condotta ufficiale. Le vittime sarebbeto state considerate incapaci, infatti, per la loro condizione stessa di detenuti. La donna, che lavorava all'interno della cucina come gestore e si occupava della supervisione, si è dichiarata non colpevole.Ad incastrarla sarebbe stata un'indagine avviata dopo che la donna aveva interrotto il suo rapporto lavorativo con il carcere. Ora è in attesa di processo.