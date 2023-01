Sesso nudi alla finestra dell'hotel dei vip: il video con le scene hard è virale

Sesso davanti a tutti sulla finestra dell'hotel dei vip a Londra. Una coppia nuda ha suscitato stupore e indignazione con uno spettacolo sessuale durato 45 minuti in piena vista anche di tanti personaggi famosi nell'esclusivo hotel londinese Chiltern Firehouse, che nella stessa notte aveva ospitato tra l'altro la pop star Dua Lipa. Foto e video dalla strada sono diventati virali sul web.

La coppia è stata ripresa impegnata in atti sessuali di ogni genere contro una finestra smerigliata nella loro stanza d'albergo nella sede di West London - con le luci della camera da letto accese, che non lasciano nulla all'immaginazione - sopra una porta d'ingresso usata da Lipa e dai suoi amici sabato sera. Un testimone ha raccontato: «Avevano lasciato le luci accese nella stanza in modo che tutti potessero vederla».