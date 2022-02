Muore a 89 anni Shintaro Ishihara, scrittore ed ex governatore di Tokyo

È morto all'età di 89 anni, dopo una lunga lotta con il cancro al pancreas, l'ex governatore di Tokyo Shintaro Ishihara, e una delle figure più controverse della politica giapponese. Nato nel 1932 a Kobe, Ishihara raggiunse il successo dapprima come scrittore, a 22 anni, quando era ancora uno studente universitario, con la pubblicazione del romanzo 'Tayo no Kisetsu' (La stagione del sole), divenuto una sorta di fenomeno sociale, che gli valse un prestigioso premio letterario.

APPROFONDIMENTI COREA DEL NORD Corea del Nord testa il missile più potente dal 2017. Ira Usa:... LA STORIA Monica Boggioni, dal podio di Tokyo all'incubo social:... LO SCENARIO Cina, le Olimpiadi invernali blindate: vietato urlare, applausi ok

Entrato in politica nel 1968 riuscì ad ottenere oltre tre milioni di voti per un seggio al Parlamento, dopo aver lavorato al giornale Yomiuri Shimbun nei due anni precedenti, raccontando la guerra del Vietnam. Seguirono 25 anni di militanza nel partito conservatore, con diversi incarichi di alto profilo tra cui la dirigenza dell'ente nazionale per l'Ambiente e la guida del ministero dei Trasporti. Con l'elezione a governatore di Tokyo nel 1999, Ishihara portò avanti la riforma del sistema fiscale per i grandi istituti di credito e introdusse pesanti restrizioni per la circolazione delle auto diesel in città nel tentativo di limitare le emissioni nocive per l'ambiente. Nel 2012, al termine del suo mandato, suscitò un'accesa diatriba con la Cina per aver proposto l'acquisizione di parte delle Isole Senkaku, rivendicate anche da Pechino, causando uno stallo delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.