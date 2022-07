Shinzo Abe, l'ex premier del Giappone è stato colpito al torace da colpi di arma da fuoco durante un evento elettorale a a sostegno di un candidato del Partito Liberal Democratico a Nara, città della zona centro-meridionale di Honshu. Abe, caduto a terra sanguinante e privo di sensi, «sembrerebbe non mostrare segnali vitali» nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. A riferilo sono i media giapponesi citando le autorità locali.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Fumio Kishida eletto primo ministro del Giappone: prende il posto di... LA GUERRA Guerra nucleare, il Giappone avverte: «Rischio reale che la... LA STORIA Aiko, la figlia dell'imperatore del Giappone non regnerà...

Giappone: aumenta disoccupazione a maggio, peggio di tasse

L'attentato

L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 (4.30 in Italia). Il network pubblico Nhk ha riferito che Abe, 67 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma i vigili del fuoco hanno riferito che le sue condizioni sono apparse molto gravi visto che non mostrava «segnali di vita» agli esami preliminari sulla funzionalità di cuore e polmoni. La polizia ha riferito che un uomo, il presunto attentatore, è stato arrestato sul luogo dell'attacco, vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara.

Usa: «Siamo scioccati»

L'ambasciatore Usa a Tokyo Rahm Emanuel ha affermato di essere «rattristato e scioccato» per l'attacco contro l'ex primo ministro giapponese. «Siamo tutti rattristati e scioccati dalla vicenda dell'ex premier Shinzo Abe. Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un alleato incrollabile degli Usa. Il governo degli Stati Uniti e il popolo americano stanno pregando per la vita di Abe -san, la sua famiglia e il popolo giapponese», ha rimarcato Emanuel in una dichiarazione.