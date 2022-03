Sergei Shoigu ha avuto «un infarto». «No, è vivo». Il giallo del super ministro russo

Compare, scompare e ricompare il ministro della Difesa, Sergei Shoigu. Ieri per la prima volta dopo ben quindici giorni lontano dai media, lo strettissimo collaboratore e amico del presidente Putin, col quale va pure a caccia e pesca in Siberia, si materializza in un video postato sul sito del suo dicastero con i vertici dello staff tra cui il capo di Stato maggiore, generale Gerasimov (lui stesso da giorni fuori dai radar dei media). Volto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati