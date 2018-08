Pantaloncini «troppo corti», 19enne cacciata dal centro commerciale: «Mi hanno umiliata»

Venerdì 3 Agosto 2018, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 4 Agosto, 10:24

«Sono stataperché secondo loro avevo i, mi sono sentita». Così una, Gabrielle Gibson, su Facebook ha denunciato quanto avrebbe subito da parte di una guardia giurata che l'avrebbe invitata a lasciare il centro commerciale perché il suo abbigliamento risultava inappropriato.Era una giornata molto calda, la giovane indossava un paio di shorts strappati e una maglietta colorata. Secondo quanto detto al Mirror la giovane è rimasta molto male per quanto subito. L'episdio è avvenuto in Alabama, negli Stati Uniti.«Stavo solo cercando di passare una bella giornata facendo shoppingo nel centro commerciale - ha dichiarato - quando sono uscita di casa mi sentivo bella e felice, sono stata sbattuta fuori perché degli uomini adulti non riuscivano a controllarsi, non voglio che ciò accada più a nessun'altra». «La guardia giurata ha detto che tutti mi stavano guardando il mio lato B e questo era un problema per il centro commerciale», ha aggiunto in un post su Facebook.