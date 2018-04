Si lamenta per gli schiamazzi in strada: i teppisti si arrampicano e uccidono il suo cane

Lunedì 23 Aprile 2018, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 21:57

un american bulldog, è stato ucciso barbaramente solo perché il padrone aveva chiesto un po' di rispetto e di silenzio sotto casa. Questa terribile storia di violenza arriva daUn gruppo di 40 persone ubriache ha cominciato a fare rumore e schiamazzi,ha chiesto di evitare di gettare le bottiglie per strada e alcuni ragazzi per vendicarsi gli hanno ucciso l'animale.Si sono arrampicati, lo hanno colpito ripetutamente con dei bastoni e lo hanno gettato dal balcone. L'“incidente” è avvenuto ieri nella città inglese. «La gente per strada ha iniziato a scavalcare la recinzione per salire sul nostro balcone. Erano armati di bottiglie e coltelli. C'erano almeno 10 persone sulla terrazza e io e mia mamma siamo stati feriti con delle bottiglie rotte», racconta Cristian ai media britannici. Ad un certo punto, la folla ha afferrato il loro cane Hindo.«L'abbiamo avuto da quando era un cucciolo, stava cercando di proteggere mia madre: lo hanno afferrato per le zambe e lo hanno buttato dalla terrazza sulla strada - ha detto il ragazzo - Sono corso giù in strada e ho cercato di riprendere il mio cane. L'ho portato via, ma quando siamo arrivati dai veterinari era troppo tardi e lui è morto, è stato terribile... Era un cane così dolce, non riusciva ad addormentarsi senza avere la sua coperta addosso. Non posso credere che sia successo tutto questo». Si indaga sull'accaduto.