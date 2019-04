Si sente male in aereo, 33enne muore durante il volo per cause misteriose

Mercoledì 3 Aprile 2019, 16:35 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 18:53

Si sente male durante il volo e muore. Aleisha Tracy, australiana di 33 anni, stava tornando a casa da una vacanza negli Stati Uniti quando si è sentita male. La donna si trovava su un aereo partito da Los Angeles e diretto a Melbourne quando non si è sentita bene e poco dopo è morta sotto gli occhi dei passeggeri rimasti sotto choc.Inutili sono stati i tentativi di rianimarla da parte dell'equipaggio della Quantas Airline e dei due medici che erano a bordo del volo e che hanno provato a salvarle la vita. Dopo 16 ore di volo sono atterrati e i soccorsi che erano in attesa all'aeroporto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Molti sono stati i messaggi sui social di persone che si sono rese conto che qualcuno era morto a bordo del volo.Secondo quanto riporta il Daily Mail ancora non sono note le cause del decesso che saranno accertate con un'autopsia. Aleisha era sempre stata in salute, era una persona allegra che non ha mai avuto alcun problema, per questo resta un mistero su cosa possa esserle accaduto. Solo poche ore prima di imbarcarsi aveva pubblicato sui social le foto del suo ritorno, la famiglia e i suoi amici sono ancora tutti sotto choc.