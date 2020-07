Sicario si traveste da fattorino e spara al figlio e al marito di un giudice negli Usa: lei si salva nello scantinato

Un sicario si traveste da fattorino e mette in atto una strage nella casa della giudice federale Esther Salas, in passato nominata da Obama. L’attacco è avvenuto a North Brunswick, nel New Jersey. Il killer ha sparato prima al figlio del giudice, uccidendolo sul colpo, poi al marito, ferendolo gravemente ma la Salas si è salvata perché era in cantina.

L'uomo si è fatto aprire la porta di casa fingendosi un fattorino e la prima persona che si è vista davanti è stato il marito de giudice, che lavora come avvocato, poi è toccato al figlio e infine è fuggito. Pare che l'obiettivo del delitto fosse proprio il magistrato ma nella fretta non ha avuto il tempo di cercarla ed è fuggito prima di portare a termine il suo compito.

La Salas è un magistrato molto importante, che fu nominata da Obama. Ha ricevuto in passato molte minacce essendosi occupata di casi giudiziari pesanti. Dalle gang narcos ai reati economici, dalla bancarotta dei protagonisti di un reality show.

Ultimo aggiornamento: 15:58

