Si accende una sigaretta in aereo prima dell'atterraggio: il video è virale

Venerdì 24 Maggio 2019, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 20:09

Per alleggerire la tensione, a pochi minuti dall'atterraggio, un uomo si è acceso una sigaretta in aereo proprio come se fosse al bar. La scena è stata ripresa durante un volo dellaverso. Il video è stato registrato il 21 maggio scorso quanDo una ragazza si è accorta di aver al suo fianco un fumatore incallito. Un altro passeggero accanto a lui non crede ai suoi occhi e, preoccupato, chiama lo steward. Nella clip si vede l'uomo accendersi una sigaretta e rilassarsi in attesa di atterrare.L'assistente di volo sveglia l'uomo il quale reagisce sorpreso, come se si fosse scordato di essere su un aereo: «Era accanto a me e sin dal decollo avevo capito che qualcosa non andava» ha detto la ragazza autrice del video pubblicato su YouTube.