Sigarette elettroniche, l'allarme in Usa: Trump vuole vietarle

L'amministrazione Trump è pronta a vietare le sigarette elettroniche, dopo che negli Usa si sono verificati almeno sei casi di decessi causati da una malattia polmonare che si sospetta legata proprio all'uso delle e-cigarette. La possibilità che venga presa tale drastica misura è emersa nel corso di un incontro con le autorità sanitarie federali al quale ha partecipato anche il presidente Donald Trump. Questi avrebbe espresso serie preoccupazioni per quella che viene considerata oramai un'epidemia, con centinaia di persone che soffrono di disturbi polmonari.

