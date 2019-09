Sigarette elettroniche, è allarme: sale a 5 il bilancio dei morti negli Usa

Le sigarette elettroniche distruggono la funzione polmonare ed espongono a rischio infezioni, pericolose per la salute, interferendo con la funzione immunitaria dei polmoni. Lo suggerisce uno studio condotto su animali presso il Baylor College of Medicine che contribuisce a generare preoccupazioni sull'uso della sigaretta elettronica. Pubblicato sul Journal of Clinical Investigation, lo studio è stato condotto su topolini. Gli esperti hanno confrontato l'esposizione a fumo da sigarette normali, fumo da sigarette elettroniche e vapori dei solventi delle sigarette elettroniche ma senza nicotina su tre gruppi di topolini per 4 mesi di seguito, che corrispondono nell'uomo a molti anni di fumo. È emerso che la superficie dei polmoni (l'epitelio polmonare) viene danneggiata sia dal normale fumo, sia da quello della sigaretta elettronica, sia anche, sia pur in modo diverso, dai vapori della sigaretta elettronica senza nicotina (solo con i solventi commercialmente in uso per il loro funzionamento).

Sale a cinque negliil numero delleperdovuta probabilmente all'uso delle. L'ultimo decesso è stato annunciato in California, nella contea di Los Angeles, ed è il terzo del genere in meno di 48 ore. Le altre vittime in Minnesota, Indiana, Illinois e Oregon. Le autorità sanitarie Usa hanno parlato di 450 casi di malattia polmonare legata all'uso delle e-cigarette.