Simona Carpignano ritrovata morta a Marsiglia sotto le macerie del palazzo crollato

Il padre di Simona ancora non ha confermato la notizia: «Attualmente non abbiamo nessuna notizia ufficiale e siamo ben supportati dal nostro consolato. Il console generale Alessandro Giovine è con noi da quando siamo arrivati», ha Il papà di Simona aggiunge che i soccorritori sono ancora al lavoro in Rue d'Aubagne. «La rimozione delle macerie continua», spiega. E quanto alla vicinanza che gli stanno dimostrando gli amici di Simona che sono a Marsiglia, aggiunge: «Sono in attesa come noi».

Mercoledì 7 Novembre 2018, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 16:06

