Le offese di Matias Morla, avvocato di Diego Armando Maradona negli ultimi anni, non potevano lasciare indifferente Cristiana Sinagra, la madre di Diego Junior, nato nel 1986 e per la prima volta abbracciato dal padre ventinove anni dopo. «Diego diceva a Diego Junior: so che tua madre è stata con i miei fratelli», aveva dichiarato Morla nell'intervista esclusiva ad America Tv.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati