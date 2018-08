Pallone gigante con le sembianze del sindaco di Londra in bikini sorvolerà la città

Venerdì 31 Agosto 2018, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 10:41

Un pallone gigante di circa 9 metri di altezza con le sembianze del sindaco di Londra Sadiq Khan sorvolerà la città. Il fantoccio, voluto fortemente dagli oppositori del primo cittadino, indosserà un bikini giallo e volerà sulla piazza del Parlamento nel fine settimana. Il comune avrebbe dato il permesso e Khan avrebbe commentato: «Se la gente vuole passare la domenica a guardarmi in bikini giallo può farlo. Non credo però che il giallo sia il mio colore».Come riporta il Telegraph , gli organizzatori della manifestazione di protesta avrebbero raccolto una cifra pari a oltre 67mila euro per il pallone gigante. L'idea riprende il fantoccio raffigurante Trump che ha sorvolato Londra lo scorso mese, nei giorni della visita del presidente americano.«Con Sadiq Khan abbiamo visto il crimine aumentare a livelli senza precedenti: le persone a Londra non si sentono al sicuro e non sono al sicuro, 81 omicidi solo quest'anno! Khan fuori», avrebbero affermato gli organizzatori.Un portavoce del sindaco avrebbe replicato: «La squadra del Municipio City operations ha parlato con gli organizzatori di questo palloncino e dato il permesso per loro di utilizzare Parliament Square Garden. Come sempre, il Municipio ha lavorato a stretto coordinamento con la polizia metropolitana e le altre agenzie chiave per garantire che questa protesta possa essere eseguita in modo sicuro e protetto».