Locklan, il bimbo con la sindrome dei capelli impettinabili: la scoperta su Instagram

Capelli ribelli, che crescono in tutte le direzioni senza che il pettine possa tenerli a bada. Si tratta della sindrome dei capelli impettinabili, una rara anomalia strutturale del capello, che una mamma statunitense ha scoperto postando su Instagram le foto dei figli. Katelyn Samples, 33 anni, di Atlanta in Georgia, ha raccontato, riporta il Daily Mail, che quando i capelli del piccolo Locklan di 17 mesi hanno iniziato a crescere intorno ai cinque mesi, lei e suo marito, Caleb, 33 anni, hanno pensato che la strana consistenza fosse solo il segno che sarebbe diventato riccio. Invece qualche mese dopo uno sconosciuto via social l’ha informata della sindrome. Locklan è stato portato così da uno specialista e la famiglia ha scoperto che il bimbo è uno dei 100 casi segnalati nel mondo con i capelli indomabili.

APPROFONDIMENTI STORIE DAL MONDO Bimba di nove anni che soffre della rara sindrome dei capelli... IL FOCUS Covid, nei bambini la sindrome infiammatoria multisistemica aumenta i... LA RICERCA Covid, perché alcuni bambini sviluppano la sindrome...

Leggi anche > Quando Putin fece aspettare la regina Elisabetta: la frecciatina della sovrana

All’inizio per i genitori è stata una doccia fredda, quel termine “sindrome” li aveva preoccupati. «Sei sereno, pensi solo che tuo figlio potrebbe avere i capelli ricci, il che è di famiglia, e poi scopri che in realtà ha una rara sindrome: è stato pazzesco» ha detto Katelyn. Neppure il pediatra ne aveva mai sentito parlare. «Così - ha raccontato la mamma - ci ha mandato da uno specialista, un dermatologo pediatrico presso l'Emory di Atlanta, ed è lì che siamo riusciti a ottenere la diagnosi». Era la prima volta in 19 anni di carriera che lo specialista si trovava di fronte un caso di sindrome dei capelli impettinabili che normalmente colpisce bambini tra i tre mesi e i tre anni e tende a migliorare nella pubertà e nell'età adulta.

Il medico ha rassicurato i genitori che Locklan è in salute e dovrà solo imparare a gestire la sua bionda criniera: i capelli sono fragili e possono intrecciarsi facilmente. Inoltre la chioma si sporca difficilmente e infatti la mamma lo lava raramente. Locklan attira l'attenzione non solo dal vivo, la gente spesso chiede di toccare quei capelli morbidi come un pulcino, ma anche su Instagram, dove ha 16.700 follower. «Il nostro messaggio più grande è celebrare ciò che ti distingue e ciò che ti rende diverso. Informare sulla sindrome dei capelli impettinabili e poter ottenere maggiori informazioni» ha spiegato Katelyn.