Siria, bomba al ristorante: 16 morti, 2 sono soldati Usa. L’Isis rivendica

Ci sono due soldati Usa e altri due feriti in un attentato, rivendicato dall'Isis, compiuto nel nord della Siria nella cittadina di Manbij. Lo riferisce la corrispondente sul posto della tv panaraba al Mayadin, vicina all'Iran, secondo cui anche 10 miliziani curdo-siriani, appoggiati dagli Usa, sono morti nell'attacco suicida. Il bilancio compessivo è di almeno 16 morti.

«Il presidente è stato informato in modo completo e continuerà a monitorare l'attuale situazione in Siria»: è il laconico commento della Casa Bianca sull'attacco in Siria in cui sono stati uccisi due soldati americani, mentre altri due sono rimasti feriti. Per il resto la portavoce Sarah Sanders rimanda al Pentagono

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), precisando che due delle vittime sono militari della Coalizione anti-Isis a guida Usa, e che i restanti 14 uccisi sono cinque miliziani locali filo-Usa e 9 civili.