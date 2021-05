Siria, seconda ondata Covid. L'allarme: «Mancano test e dispositivi medici»

Nel nord-est della Siria è piena emergenza Covid. La seconda ondata ha causato più di 15.000 casi di cui almeno 960 operatori sanitari oltre a 640 decessi. "Medici senza frontiere" ha lanciato l'allarme: il numero reale di contagi sarebbe in realtà molto più alto dei dati poi diffusi ufficialmente perché ci sono difficoltà ad accedere a test diagnostici e servizi sanitari.

A un anno dal primo caso di Covid-19 nell'area, la risposta è ancora debole e decisamente insufficiente e i piani vaccinali per gli operatori sanitari che lavorano in prima linea restano vaghi. L'epidemia si sta diffondendo rapidamente in tutto il nord-est della Siria. A Hassakeh e Raqqa, nei due ospedali Covid che Msf supporta nella regione, nell'ultimo mese le équipe mediche hanno assistito ad un drastico aumento dei contagi anche tra gli operatori sanitari.

Con un tasso di positività ai test molecolari pari al 47%, è chiaro che molti casi non vengono diagnosticati, e questo è strettamente collegato alle carenze nei test diagnostici. «È scioccante che, dopo un anno di pandemia, nel nord-est della Siria sia ancora così difficile reperire forniture essenziali per il Covid-19», ha detto Crystal Van Leeuwen, responsabile medico per le emergenze Msf in Siria. «C'è una evidente mancanza di test diagnostici, di capacità ospedaliera per gestire i pazienti, non c'è abbastanza ossigeno per chi ne ha più bisogno e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari è ancora limitata».

LA SITUAZIONE - L'unico laboratorio della regione che può eseguire test diagnostici per il Covid-19 si trova a Qamishli, ma anche qui le forniture scarseggiano e nel giro di due settimane non saranno più disponibili i test molecolari a meno che non ne arrivino di nuovi. «Senza un meccanismo transfrontaliero delle Nazioni unite per il nord-est della Siria, che faciliti l'approvvigionamento nell'area da parte di organizzazioni basate a Damasco, la regione è tristemente scoperta di fronte alla pandemia» ha spiegato Van Leeuwen.

Molte persone nel nord-est della Siria dovevano già fare i conti con un accesso limitato a cure mediche, acqua e servizi igienico-sanitari, e sono particolarmente vulnerabili a questa seconda ondata di pandemia. Nelle strutture di trattamento Covid-19, i tassi di mortalità continuano ad aumentare mentre i servizi sanitari sono spinti al limite. Con oltre il 70% dei pazienti ricoverati che necessitano di ossigeno, non è stato possibile tenere il passo con le richieste di forniture.